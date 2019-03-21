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Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро

Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2019, 18:05
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В Амстердаме (Нидерланды) прогремел взрыв на одной из станций метро. Это произошло под утро 21 марта.

Взрыв разрушил станцию метро Ганзенхоф, сообщает NOS. Взрывная волна повредила потолок, стены и выбила практически все окна станции.

Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро

Предполагается, что целью злоумышленников мог быть банкомат, который расположен у входа в метро. Свидетели видели двух подозреваемых, которые сбежали с места взрыва на скутере.

Станцию ​​метро закрыли. Власти города не сообщают о том, когда ее можно будет снова эксплуатировать. Полиция изучает остатки взрывчатки, которые нашли на месте инцидента.

Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро

Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро

Напомним, что это второй громкий инцидент, связанный с возможным терактом в Нидерландах в течение этой недели. В понедельник в Утрехте выходец из Турции расстрелял трамвай в Утрехте. В результате стрельбы погибли три человека.

Взрыв в Амстердаме разрушил станцию ​​метро, ​​фото — скриншот видео


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