Стрельба в Утрехте: в прокуратуре подтвердили террористический мотив. Фото: RTVi

https://racurs.ua/n119714-strelba-v-utrehte-v-prokurature-podtverdili-terroristicheskiy-motiv.html

Ракурс

Турок, который открыл стрельбу в трамвае Утрехта, действовал самостоятельно и не получал помощь от других людей во время совершения преступления.

Правоохранители считают, что целью стрелка в Утрехте было совершение теракта, сообщает DW со ссылкой на АР.

В прокуратуре города заявили, что ни у одного пассажира трамвая не было отношений с нападающим, следовательно версия о мести остается неподтвержденной. Сейчас правоохранители ожидают получения психологического портрета нападающего. Также вскоре стрелку будут предъявлены обвинения в убийстве нескольких человек с террористическим мотивом.

Отмечается, что в рамках расследования было найдено письмо, которое свидетельствует о террористическом характере преступления.

В тоже время в правоохранительных органах не сообщают о роли 40-летнего жителя Утрехта, которого задержали на следующий день после стрельбы. Согласно данным СМИ, он мог помогать стрелку скрываться от полиции после совершения преступления.

Напомним, 18 марта турок устроил стрельбу в трамвае в Нидерландах. В результате погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.