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Ракурс
В Великобритании неизвестный с кувалдой напал на пять мечетей. Фото: twitter/BenChapmanITV

В Великобритании неизвестный с кувалдой напал на пять мечетей (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2019, 17:27
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В Великобритании неизвестный разбил кувалдой окна пяти мечетей. Агрессивные действия мужчина совершил в течение ночи и еще одно нападение произошло около полудня (по Киеву). Полиция пытается установить мотивы и личность хулигана.

Данная волна агрессии вызвала незамедлительную реакцию — по словам председателя одной из исламских мечетей в Астоне Юсефа Замана, взрослые начали бояться приводить своих детей в мечети, так как считают, что там небезопасно. Заман подчеркнул, что будет поднимать вопрос об усилении мер безопасности вокруг мечетей. Об этом сообщает «ВВС»

Представитель другой мечети в Астоне рассказал, что камеры видеонаблюдения засекли мужчину, который целенаправленно разбил все окна и вошел в здание.

В Великобритании неизвестный разбил окна нескольких мечетей. Фото: birminghammail

Местные власти и религиозные лидеры выразили глубокую обеспокоенность происходящим. После трагических событий в Новой Зеландии любая агрессия относительно мечетей вызывает серьезные опасения. Представители религиозных учреждений обратились в полицию для сотрудничества по обеспечению безопасности в церквях, мечетях и местах молитвы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Новой Зеландии из-за нападения на мечети в Крайстчерче запретили продажу всех видов полуавтоматического оружия. В результате нападения погибли 50 человек и еще полсотни получили ранения. На данный момент 36 человек проходят лечение. Тела всех погибших уже идентифицировали.


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