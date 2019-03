В Великобритании неизвестный разбил кувалдой окна пяти мечетей. Агрессивные действия мужчина совершил в течение ночи и еще одно нападение произошло около полудня (по Киеву). Полиция пытается установить мотивы и личность хулигана.

Данная волна агрессии вызвала незамедлительную реакцию — по словам председателя одной из исламских мечетей в Астоне Юсефа Замана, взрослые начали бояться приводить своих детей в мечети, так как считают, что там небезопасно. Заман подчеркнул, что будет поднимать вопрос об усилении мер безопасности вокруг мечетей. Об этом сообщает «ВВС»

This is Albert Road mosque (Jamia Masjid Ghousia) that was attacked overnight in the Aston part of Birmingham.



I am here with the trustees and @WMPolice .



I understand from locals 5 mosques were attacked overnight with sledgehammers.



A disgusting attack on places of worship! pic.twitter.com/F1aoMiEHj8