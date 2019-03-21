В Новой Зеландии запрещают продажу полуавтоматического оружия

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Правительство Новой Зеландии решило запретить продажу всех видов полуавтоматического оружия после недавнего нападения на две мечети в одном из крупнейших городов страны — Крайстчерче.

Новое законодательство будет введено 11 апреля. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает BBC.

«Наша история изменилась навсегда», — считает политик.

Премьер-министр сообщила, что уже приняты меры для предотвращения накопления оружия до появления нового закона, включая переклассификацию некоторых видов полуавтоматического оружия, что затрудняет его приобретение.

«Я могу заверить людей, что нет никакого смысла подавать заявку на такое разрешение», — отмечает Ардерн.

Будут сделаны исключения для фермеров, которые нуждаются в оружии для борьбы с вредителями и защиты своих животных.

Министр полиции Стюарт Нэш заявил, что это «привилегия, а не право владеть огнестрельным оружием в Новой Зеландии».

Жертвами нападения на мечети в Крайстчерче стали 50 человек, еще 50 получили ранения, из них 36 находятся на лечении. Всех погибших уже идентифицировали.

Напомним, недавно стало известно, где обвиняемый в совершении стрельбы в Крайстрейче достал оружие.