В центре нашей галактики расположена сверхмассивная черная дыра, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Международная группа ученых установила, куда девается энергия из центра нашей галактики, расположенного в 28 тыс. лет от Земли.

В центре Млечного пути бурлит бурная деятельность — там расположена гигантская черная дыра, размер которой в четыре миллиона раз больше нашего Солнца, сообщает издание EurekaAlert.

Эта черная дыра выбрасывает огромное количество энергии, уничтожая нагромождения межзвездной материи. Кроме того, постоянно появляются новые и взрываются существующие звезды.

Как оказалось, вся эта энергия выходит далеко за пределы центра галактики.

Астрономы обнаружили два своеобразные выхлопные каналы, получившие название «дымоходы галактического центра». Они, вероятно, отводят вещество и энергию от этого космического фейерверка в центре Млечного Пути.

«Мы предполагаем, что эти „дымоходы“ являются вытяжными вентиляционными отверстиями для всей энергии, выделяемой в центре галактики», — отмечает один из исследователей, профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Марк Моррис.

Все галактики являются гигантскими фабриками по производству звезд, но их производительность может изменяться в широких пределах, даже в течение периода жизни одной галактики. Одним из механизмов регулирования скорости появления звезд является фонтан материи и энергии, который поднимает массивная черная дыра, расположенная в центре галактики.

«Формирование звезд определяет характер галактики, — рассказывает Моррис. — И это то, что нас волнует, потому что звезды производят тяжелые элементы, из которых планеты — и жизнь — сделаны».

Чтобы лучше понять, что происходит с этим оттоком энергии, Моррис и его коллеги направили спутник XMM-Newton Европейского космического агентства, который обнаруживает космические рентгеновские лучи, в центр Млечного Пути. Поскольку рентгеновские лучи излучаются очень горячим газом, они особенно полезны для картографирования энергетической среды в космосе.

На снимках, которые ученые собирали с 2016 по 2018 годы, а также в 2012 году, исследователи обнаружили два шлейфа рентгеновских лучей — «дымоходов галактического центра» — которые расходятся в противоположных направлениях от центра галактики. Каждый шлейф берет начало в пределах около 160-ти световых лет от сверхмассивной черной дыры и охватывает более 500 световых лет.

«Дымоходы» соединяются с двумя гигантскими структурами, известными как пузырьки Ферми.

Они представляют собой область повышенного потока гамма-излучения и образуют «восьмерку», перпендикулярную к плоскости нашей Галактики. Это гигантские образования размером по 25 тыс. световых лет расположены над и под центром нашей галактики. Их открыли в 2010 году с помощью космического телескопа «Ферми».

Точная причина возникновения этих структур в настоящее время не известна. Некоторые астрономы подозревают, что пузырьки Ферми являются реликтами массовых извержений от сверхмассивной черной дыры, а другие считают, что пузырьки — следствие интенсивного звездообразования в центре галактики, которое происходило около миллиона лет назад. В любом случае, «дымоходы» могут быть каналами, через которые скоростные частицы попадают туда.

Понимание того, как энергия движется от центра галактики к ее внешним границам, может дать представление о том, почему некоторые галактики распадаются, тогда как другие находятся в состоянии покоя.

Наша галактика не совсем такая экстремальная, как ряд других, которые имеют фонтаны энергии, питающиеся центральными черными дырами весом в тысячу раз больше, чем у нас. Но центр Млечного пути позволяет ученым понять, что происходит в галактиках, которые являются более «энергичными».

Напомним, недавно появилась первая трехмерная карта нашей галактики.