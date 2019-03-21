Высший совет правосудия назвал имена кандидатов на должности судей ВС. Фото: ВСП

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Высший совет правосудия 20 марта определился с кандидатами на должности судей Верховного суда. Представление с именами кандидатов на назначение внесут президенту Петру Порошенко. Об этом сегодня сообщается на сайте ВСП.

Отмечается, что Высший совет правосудия принял решение внести президенту представление на назначение на должности судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда: Сергея Бурлакова, Ирины Воробьевой, Андрея Грушицкого, Игоря Гулейкова, Ирины Дундар, Валентины Ждановой, Андрея Зайцева, Вадима Игнатенко, Андрея Калараша, Евгения Коротенко, Анны Кривцовой, Ирины Литвиненко, Руслана Лидовца, Алексея Осияна, Евгения Петрова, Николая Русинчука, Натальи Сакари, Валентина Сердюка, Максима Титова, Владислава Шиповича и Василия Яремко.

В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда: Надежды Багай, Александра Банаська, Игоря Бенедисюка, Олега Васьковского, Юрия Власова, Натальи Волковицкой, Надежды Губенко, Виталия Зуева, Ирины Колос, Ирины Кондратовой, Ольги Кролевец, Татьяны Малашенковой, Константина Огородника, Алексея Случа.

В Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда: Германа Анисимова, Василия Бородия, Ольги Булейко, Жанны Елениной, Сергея Еремейчука, Игоря Иваненко, Николая Ковтуновича, Галины Крет, Юрия Луганского, Елены Святской, Сергея Фомина, Андрея Чистика.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда: Мирославы Билак, Натальи Блаживской, Николая Гусака, Игоря Дашутина, Альберта Езерова, Людмилы Ересько, Игоря Железного, Андрея Жука, Андрея Загороднюка, Елены Калашниковой, Ольги Кашпур, Натальи Мартынюк, Жанны Мельник-Томенко, Олеси Радишевской, Андрея Рыбачука, Владимира Соколова, Ларисы Таций, Евгении Усенко, Сергея Чиркина, Натальи Шевцовой, Олега Шишова Николая Яковенко.

Таким образом члены Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая, Николай Гусак и Татьяна Малашенкова не вдаваясь в излишние раздумья о конфликте интересов и морально-этических преградах, успешно прошли конкурс.

Кроме того, ВСП принял решение отложить рассмотрение материалов о внесении представления о назначении восьми кандидатов. В том числе Сергея Могила, Валерия Картере, Евгения Краснощекова, Светланы Вус.

Ранее сообщалось, что 19 марта Высший совет правосудия не увидела конфликта интересов в действиях председателя Верховного суда Валентины Данишевской.