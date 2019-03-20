Александр Усик может встретиться на рынке с Карлосом Такамом. Фото: Народна Правда

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Ракурс

Вероятнее всего, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика станет Карлос Такам из Камеруна.

Бой против африканца станет первым поединком Усика в супертяжелом весе. Об этом 20 марта написал известный спортивный журналист ESPN Дэн Рафаэль на своей странице в Twitter.

«В переговорах на бой с украинцем Александром Усиком лидирует камерунец Карлос Такам», — говорится в сообщении.

В своем последнем поединке 38-летний камерунец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над немцем Сенада Гаши. Своего времени Такам был чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а в течение 2011−2012 годов был чемпионом Африки. В 2017 году 38-летний спортсмен претендовал на чемпионский титул, но проиграл два поединка против Энтони Джошуа и Дерека Чисоры.

Как известно, следующий бой Усика должен состояться 18 мая этого года. Сообщалось, что первым соперником украинца в супертяжелом весе может стать россиянин Александр Поветкин, но тот решил провести промежуточный поединок перед встречей с Усиком.

Напомним, украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа уже в 2020 году могут провести чемпионский поединок. Но сначала украинцу нужно дебютировать в супертяжелом весе и провести минимум два поединка.