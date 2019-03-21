Решение ЕСПЧ: действия советской власти могут подпадать под расширенное понятие геноцида

Действия советской власти могут подпадать под расширенное понятие геноцида. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n119707-reshenie-espch-deystviya-sovetskoy-vlasti-mogut-podpadat-pod-rasshirennoe-ponyatie-genocida.html

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Трактовку термина «геноцид» позволил расширить Европейский суд по правам человека. Это произошло в рамках дела «Дрелингас против Литвы».

ЕСПЧ рассмотрел дело, в котором заявитель пытался обжаловать свое осуждение за причастность к геноциду, об этом говорится в статье «Удар по преступлениям СССР: что меняет решение ЕСПЧ по делу о геноциде в Литве» на «Европейской правде».

Европейский суд в своем решении отметил, что заявитель был осужден на законных основаниях. Таким образом ЕСПЧ признал, что уничтожение партизан — группы, которая составляла значительную часть литовского населения, может считаться геноцидом.

Следовательно, отныне геноцидом могут называться действия по истреблению значительной группы людей не только из-за их национальности, этноса, расы или религии, но и в связи с социальной принадлежностью или политическими взглядами.

В статье также отмечено, что Литва предоставила ЕСПЧ данные о том, что от действий СССР до 1953 года пострадали около 500 тыс. литовцев. После обретения независимости в Литве были внесены изменения в Уголовный кодекс, согласно которым действия советской власти квалифицировались как геноцид.