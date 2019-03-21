Ирина Геращенко, фото: «Википедия»

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Вице-спикер Ирина Геращенко, участник украинской делегации на переговорах в Минске, обращает внимание на отсутствие должной активности по обеспечению прав украинских военнопленных и политзаключенных со стороны международных организаций, таких как Красный Крест.

Политик отмечает, что о них международные организации «забыли». Об этом она заявила сегодня во время круглого стола в Киеве.

Геращенко сообщила, что Красный Крест ни разу не имел доступа к заложникам на временно оккупированных территориях Украины.

«Мы чтим их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло», — отмечает политик.

По словам Геращенко, именно Международный комитет Красного Креста (МККК) должен добиваться от России доступа консулов в тюрьмы на оккупированных территориях, общения с заключенными один на один, а также обеспечивать возможность доступа передач от родных.

«Кто об этом кричит — единственная украинская сторона», — подчеркивает Геращенко.

Политик отмечает, что в заложников в течение трех лет не было права на телефонный звонок, в течение более полугода не было возможности передать письма от родственников.

«Очевидно, что это миссия МККК», — считает вице-спикер.

По мнению политика, украинские общественные организации должны объединиться в своем сигнале к МККК по этому вопросу.

Геращенко отмечает, что один из вопросов, который украинская делегация постоянно поднимает в Минске — создание механизма для поиска пропавших при участии России, Красного Креста и Украины. Однако Россия блокирует этот вопрос, заявляя о своей непричастности к ситуации на востоке Украины. По словам россиян, наше государство такие механизмы якобы должно согласовывать с представителями «властей» оккупированных территорий.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону начались судебные дебаты по делу удерживаемого Россией украинского политзаключенного Павла Гриба. Российская прокуратура требует для него шести лет лишения свободы за якобы приготовление теракта.