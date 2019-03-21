Погода в Украине 22 марта будет пасмурной, местами пройдут дожди. Фото: Картинки24

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Погода в Украине 22 марта ожидается пасмурная, во многих областях пройдут дожди. Переменная облачность без осадков прогнозируется только на юге и юго-западе государства.

Ветер северо-западный и западный, 7−15 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 марта будет дождевой. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 3−5°, днем 9−1° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается дождь, который будет идти днем. Ночью температура воздуха от 2° до 4° выше нуля, днем 11−13° тепла.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем столбики термометров покажут 13−15° выше нуля.

В Днепре в пятницу будет пасмурно, днем ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит от 2° до 4° выше нуля, днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове завтра будет сильный дождь, который ночью перейдет в мокрый снег. Температура ночью от 0- 2° тепла, днем 5−7° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 22 марта существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 2° до 4° тепла, днем 12−14° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 марта ожидается преимущественно спокойная. В течение дня возможны небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Напомним, на сегодня синоптики обещали дождь только в восточной части страны