Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи, фото — Фейсбук М.Опанасенко

Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи (ФОТО)

21 мар 2019, 15:19
999

Журналистов проекта «Наші гроші» задержали во время съемок в районе Пущи-Водицы люди, которые оказались сотрудниками охранной фирмы «Шторм», связанной с Виктором Медведчуком.

Охранники преследовали работников СМИ и совершали на них физическое давление, сообщил в Фейсбук журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко.

Он рассказал, что группа журналистов (Мария Землянская, Максим Опанасенко и оператор Кирилл Шапарь) 20 марта вблизи Министерского озера снимала с помощью коптера территорию государственных дач в Пуще-Водице. Они не являются частной собственностью, а имение Медведчука, которое рядом с ними, по словам Опанасенко, в объективы не попадало.

Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи

Работу уже закончили, когда к журналистам подъехал черный Mitsubishi, принадлежащий охранной фирме «Шторм». Сотрудники «Шторма» вызвали полицию и потребовали задержать журналистов. По их словам, работники СМИ «нарушили частное пространство», кроме того, «на Медведчука готовят покушение».

Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи

Впоследствии на место происшествия приехали съемочные группы каналов «112-Украина» и NewsOne. Телегруппы объяснили коллегам, что приехали по редакционному заданию — снять сюжеты о задержании преступников, которые «угрожали безопасности Виктора Медведчука».

Охрана удерживала журналистов проекта «Наші гроші» до приезда полиции, которая не увидела причин, чтобы задерживать СМИ. Работники «Шторма» вызвали подмогу и несколько часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу. Журналисты выбрались из леса только после приезда трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи

Компания «Шторм» на протяжении последних нескольких лет охраняет имение Медведчука в Пуще-Водице. Официальным владельцем телеканалов «112-Украина» и NewsOne является нардеп от «Оппоблока» Тарас Козак, которого считают одним из ближайших соратников Виктора Медведчука.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко больше всех платит — исследование ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Общие затраты на телерекламу кандидатов в президенты превысили 1 млрд грн. Больше всего телерекламы заказывает Бойко, а самая дорогая она для Тимошенко

Новости Украины
14:20

В Казахстане задержали противников переименования Астаны в честь Назарбаева (ФОТО)

В Казахстане задержали около 20 митингующих против переименования столицы в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Акция протеста проходила под стенами городской администрации

Новости мира
13:38

Центризбирком показывает печать бюллетеней для президентских выборов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Центральная избирательная комиссия показывает печать бюллетеней для президентских выборов 2019 года. Бюллетень будет самым длинным в истории выборов в Украине. Он имеет 10 степеней защиты

Новости Украины
11:34