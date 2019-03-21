Охрана Медведчука удерживала в лесу журналистов, которые снимали с воздуха государственные дачи, фото — Фейсбук М.Опанасенко

https://racurs.ua/n119704-ohrana-medvedchuka-uderjivala-v-lesu-jurnalistov-kotorye-snimali-s-vozduha-gosudarstvennye-dachi.html

Ракурс

Журналистов проекта «Наші гроші» задержали во время съемок в районе Пущи-Водицы люди, которые оказались сотрудниками охранной фирмы «Шторм», связанной с Виктором Медведчуком.

Охранники преследовали работников СМИ и совершали на них физическое давление, сообщил в Фейсбук журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко.

Он рассказал, что группа журналистов (Мария Землянская, Максим Опанасенко и оператор Кирилл Шапарь) 20 марта вблизи Министерского озера снимала с помощью коптера территорию государственных дач в Пуще-Водице. Они не являются частной собственностью, а имение Медведчука, которое рядом с ними, по словам Опанасенко, в объективы не попадало.

Работу уже закончили, когда к журналистам подъехал черный Mitsubishi, принадлежащий охранной фирме «Шторм». Сотрудники «Шторма» вызвали полицию и потребовали задержать журналистов. По их словам, работники СМИ «нарушили частное пространство», кроме того, «на Медведчука готовят покушение».

Впоследствии на место происшествия приехали съемочные группы каналов «112-Украина» и NewsOne. Телегруппы объяснили коллегам, что приехали по редакционному заданию — снять сюжеты о задержании преступников, которые «угрожали безопасности Виктора Медведчука».

Охрана удерживала журналистов проекта «Наші гроші» до приезда полиции, которая не увидела причин, чтобы задерживать СМИ. Работники «Шторма» вызвали подмогу и несколько часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу. Журналисты выбрались из леса только после приезда трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

Компания «Шторм» на протяжении последних нескольких лет охраняет имение Медведчука в Пуще-Водице. Официальным владельцем телеканалов «112-Украина» и NewsOne является нардеп от «Оппоблока» Тарас Козак, которого считают одним из ближайших соратников Виктора Медведчука.