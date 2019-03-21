Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Ираке затонувший паром унес жизни более 70 человек – СМИ (ФОТО)

В Ираке затонувший паром унес жизни более 70 человек — СМИ (ФОТО)

21 мар 2019, 19:05
999

В Ираке по меньшей мере 70 человек погибли из-за затонувшего парома на реке Тигр. На борту было 100 человек и большинство из них не умели плавать. Паром направлялся к туристическому острову для празднования курдского Нового года. На данный момент спасатели продолжают искать выживших и тела погибших.

Трагический инцидент произошел сегодня возле города Мосул. Местные власти предупреждали людей, что из-за открытия ворот Мосульской плотины в реке значительно повысится уровень воды. Некоторые граждане уже обвинили в инциденте управляющего паромом, который проигнорировал информацию от властей. Об этом сообщает «ВВС».

В соцсетях уже появились фото перевернувшегося судна и людей, которые пытаются удержаться на воде в быстротекущей реке.

Пассажиры затонувшего парома. Фото: twitter/SangarAyoub

В момент трагедии паром находился в 4 км вверх по течению и к северу от центра города. Местные СМИ призвали граждан спуститься к определенному участку реки и помочь в операции спасения. Из соседнего города в Мосул направили 10 карет «скорой помощи».

Отметим, что Мосул в июне 2014 года был захвачен террористической группировкой «Исламское государство» и фактически стал его столицей. Затем через три года после девятимесячной битвы город освободили, хоть и разрушили большую его часть.

Ранее сообщалось, что жертвами масштабного наводнения в Африке стали по меньшей мере 300 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Геращенко: Красный Крест «забыл» об украинских военнопленных и политзаключенных (ВИДЕО)

Вице-спикер Ирина Геращенко, участник украинской делегации на переговорах в Минске, обращает внимание на отсутствие должной активности по обеспечению прав украинских военнопленных и политзаключенных со стороны международных организаций

Новости мира
16:00