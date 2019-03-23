Стрельба произошла в Киеве после автомобильной аварии. Фото: Zerkalo.az

https://racurs.ua/n119783-voditel-maserati-ustroil-strelbu-posle-dtp-v-centre-kieva-foto.html

Ракурс

После дорожно-транспортного происшествия в центре Киева возник конфликт между участниками аварии. Один из мужчин достал пистолет и расстрелял машину оппонента.

Вооруженный инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе. Автомобили Maserati (Мазератти) Toyota (Тойота) и КИА двигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. После ДТП между водителями возник спор, один из водителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в автомобиль КИА и впоследствии убежал. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В результате конфликта водитель обстрелянного КИА не пострадал. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать стрелка.

Напомним, во Львове десятилетняя девочка попала под колеса маршрутного такси и погибла. Очевидцы рассказали, что ребенок попал под колеса, так опрометчиво вышел из автобуса и забавлялся смартфоном. Другие свидетели утверждали, что в момент наезда ребенок переходил улицу.