Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Стрельба произошла в Киеве после автомобильной аварии. Фото: Zerkalo.az

Водитель Maserati устроил стрельбу после ДТП в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

23 мар 2019, 11:35
999

После дорожно-транспортного происшествия в центре Киева возник конфликт между участниками аварии. Один из мужчин достал пистолет и расстрелял машину оппонента.

Вооруженный инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе. Автомобили Maserati (Мазератти) Toyota (Тойота) и КИА двигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. После ДТП между водителями возник спор, один из водителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в автомобиль КИА и впоследствии убежал. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В результате конфликта водитель обстрелянного КИА не пострадал. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать стрелка.

Водитель престижного авто начал стрелять после ДТП в столице. Фото: «Киев оперативный» в Facebook

Напомним, во Львове десятилетняя девочка попала под колеса маршрутного такси и погибла. Очевидцы рассказали, что ребенок попал под колеса, так опрометчиво вышел из автобуса и забавлялся смартфоном. Другие свидетели утверждали, что в момент наезда ребенок переходил улицу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Водитель Maserati устроил стрельбу после ДТП в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева после дорожно-транспортного происшествия произошла стрельба. К счастью, в результате вооруженного конфликта никто не пострадал, полиция открыла уголовное производство

Правовые новости
11:35