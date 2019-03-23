Бомбардировки Югославии странами НАТО оправдал глава МИД Германии. Фото: freejournal.biz

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Ракурс

Бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были «правильными».

Позицию Североатлантического альянса в конфликте пытался оправдать министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете «Stuttgarter Nachrichten». Об этом сообщает Die Welt.

«В то время мы были свидетелями вопиющих массовых нарушений прав человека, были случаи массовых убийств. Считаю, что вмешательство Североатлантического альянса в конфликт было правильным. Страшно представить, что было бы, если бы НАТО не вмешалось», — заявил Маас.

При этом министр заявил, что военное вмешательство всегда является «крайним средством». Глава дипломатического ведомства добавил, что участие Федеративной Республики Германия в конфликте было вызвано ответственным подходом к ситуации.

Как известно, в 1999 году НАТО начало бомбардировки Югославии, в разгар вооруженных противостояний албанских поставцов, представителей Косово и сербской полиции и армии. Самолеты Североатлантического альянса сбрасывали бомбы с 24 марта по 10 июня. Власти Сербии после атак заявили, что в результате воздушных ударов погибли 2,5 тыс. лиц, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. лиц. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долл.

Напомним, к пожизненному заключению приговорили бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича по обвинению в геноциде и военных преступлениях, совершенных в Боснии и Герцеговине в 90-х годах прошлого века.