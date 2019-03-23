Хранилище для американской военной техники построят в Польше. Фото: ТВ Центр

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Ракурс

Хранилище для техники и боеприпасов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки появится в Польше.

Военный объект построят в районе аэродрома в Повидзе, здесь американцы планируют хранить бронированную технику, вооружение и боеприпасы. Стоимость строительства объекта составит 260 млн долл., возводить его начнут летом 2019 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Wall Street Journal.

По словам генсека, объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше. Кроме того, похожие военные базы построят на территории Германии, Бельгии и Нидерландов для возможности быстрого развертывания американских войск в Европе.

Напомним, осенью 2018 года президент Польши Анджей Дуда во время переговоров с президентом США Дональлдом Трампом предложил разместить на своей территории постоянную военную базу «Форт Трамп».

Дуда пояснил, что американская база будет оплотом против агрессии Российской Федерации и будет единственной гарантией безопасности его страны. Польский президент тогда обвинил Москву в том, что та годами наращивала свое военное присутствие в регионе.