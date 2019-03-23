Астану окончательно переименовали в Нур-Султан. Фото: Liter.kz

https://racurs.ua/n119780-prezident-kazahstana-podpisal-ukaz-o-pereimenovanii-astany.html

Ракурс

Столица Казахстана Астана 23 марта была окончательно переименована в Нур-Султан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании главного города страны. Об этом сегодня сообщается на веб-странице казахского главы государства.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — говорится в указе.

Отмечается, что документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, страну он возглавлял последние 30 лет. Уже 20 марта состоялась инаугурация нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева, который предложил столицу Казахстана Астану переименовать в Нур-Султан. Инициативу Токаева о переименовании столицы через несколько часов после ее анонсирования поддержали депутаты парламента почти единогласно.

После этого в Казахстане начались акции протеста. Десятки сторонников оппозиции вышли на антиправительственные митинги по всей стране. Казахи не только протестуют против переименования столицы, но и против назначения дочери Назарбаева Дариги спикером верхней палаты парламента. Граждане Казахстана считают, что Назарбаев намерен передать власть в стране своей дочери.