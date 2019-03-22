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Протесты в Казахстане. Фото: Human Rights Watch

Протесты в Казахстане: в стране проходят антиправительственные митинги, десятки задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2019, 10:34
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Протесты в Казахстане проходят сегодня, 22 марта, в крупных городах страны. Десятки сторонников оппозиции вышли на антиправительственные митинги по всей стране.

Казахи протестуют против переименования столицы страны в Нур-Султан, а также назначения дочери Назарбаева Дариге спикером верхней палаты парламента, сообщает «Рейтер».

Граждане Казахстана обвиняют бывшего главу страны в попытке организации династической преемственности в республике. Также казахи считают, что Назарбаев намерен передать власть в стране своей дочери.

Выйти на протесты граждан Казахстана призвал оппозиционный политик и банкир Мухтар Аблязов, который проживает во Франции.

Десятки недовольных проводимой в Казахстане политикой задержали в Алмате и Астане. Также несколько человек задержали в Шымкенте.

Согласно данным местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов препятствуют видеосъемке акций протеста и задержаний ее участников.

Задержания протестующих в Казахстане. Фото: azattyq.org

Задержания протестующих в Казахстане. Фото: azattyq.org


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