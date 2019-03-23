Мечети в Новой Зеландии снова заработали. Фото: Вокруг Света

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Ракурс

В Новой Зеландии для прихожан открыли свои двери мечети, где 15 марта произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли 50 человек и 40 получили ранения.

Мечети в городах Крайстчерч и Линвуд 23 марта снова заработали. Полиция сняла границы, которые были установлены после атак. Об этом сообщает Reuters.

После теракта власти страны решили предоставить всем мечетям на территории Новой Зеландии вооруженную полицейскую охрану.

Напомним, 15 марта в мечети новозеландского города Крайстчерч произошел теракт. Австралиец Брэндон Таррант зашел в мечеть и расстрелял мусульман, которые там находились. Злоумышленник вел онлайн-трансляцию нападения. Видео впоследствии было обнародовано в сети.

По подозрению в совершении терактов задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Одному из нападавших сообщили о подозрении и арестовали. Еще одного подозреваемого отпустили. Оказалось, что он был непричастен к терактам.

После теракта правительство Новой Зеландии решило запретить продажу всех видов полуавтоматического оружия. Новое законодательство введут 11 апреля.