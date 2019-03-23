Ким Чен Ын уволил и выгнал из партии своего фотографа. Фото: РБК

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Фотограф Ким Чен Ына был уволен с работы за то, что очень близко подошел к лидеру Корейской Народно-Демократической Республики, чтобы сделать фотографию.

Без работы остался человек по фамилии Ри, который работал в Korean Art Film Studio. Фотограф нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на издание Daily NK.

Мужчина подошел к Ким Чен Ыну ближе, чем на два метра, что запрещено. Работодатель расценил действия работника как «антипартийный акт, направленный на подрыв достоинства партии» и уволил его. Кроме того, Ри исключили из партии.

Напомним, Северная Корея продолжает тайно развивать свои ядерные и ракетные программы. Создание ракет и боеголовок продолжается с такой же скоростью, как и раньше. В частности, КНДР получила радиоактивные материалы, которых хватит для изготовления еще шести атомных бомб.