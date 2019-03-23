В Южной Америке создали новый политический блок. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n119777-v-ujnoy-amerike-sozdali-novyy-politicheskiy-blok-prosur.html

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Лидеры восьми стран Южной Америки в чилийской столице Сантьяго подписали декларацию о создании нового политического блока под названием Prosur.

В новый региональный блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. На торжествах с подписания декларации присутствовал и лидер оппозиционных сил Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого ряд стран признал временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Инициаторы недавно созданного блока заявили, что он был создан в противовес блока Unasur, который не смог предотвратить кризис в Венесуэле. Блок Prosur открыт для вступления любой стране, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем.

На мероприятие не пригласили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, главу Боливии Эво Моралеса и президента Уругвая Табаре Васкеса.

Напомним, 18 марта представители временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо захватили на территории Соединенных Штатов Америки помещения дипломатических миссий Венесуэлы.