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Теракты в Новой Зеландии. Фото: ТСН
Теракты в Новой Зеландии: число жертв увеличилось до 50 человек, одного подозреваемого отпустилиhttps://racurs.ua/n119469-terakty-v-novoy-zelandii-chislo-jertv-uvelichilos-do-50-chelovek.htmlRacurs.ua
Число жертв расстрелов в мечетях в Новой Зеландии возросло до 50 человек. От ранений скончался гражданин Саудовской Аравии.
На лечении в госпитале находились двое подданных Саудовской Аравии, пострадавших в результате теракта в мечети. Один из них скончался в пятницу вечером, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрагим аль-Асаф, передают УНН.
Отметим, что вчера состоялся ряд нападений на мечети в Новой Зеландии. По подозрению в совершении терактов задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Одному из нападавших сообщили о подозрении и ожидается, что сегодня он предстанет перед судом. Еще одного подозреваемого отпустили. Оказалось, что он был не причастен к терактам.
Напомним, вчера в мечети новозеландского города Крайстчерч произошел теракт. Австралиец Брэндон Таррант зашел в мечеть и расстрелял мусульман, которые там находились. Злоумышленник вел онлайн-трансляцию нападения. Видео было обнародовано в сети.
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