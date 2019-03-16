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Теракты в Новой Зеландии. Фото: ТСН

Теракты в Новой Зеландии: число жертв увеличилось до 50 человек, одного подозреваемого отпустили

16 мар 2019, 08:54
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Число жертв расстрелов в мечетях в Новой Зеландии возросло до 50 человек. От ранений скончался гражданин Саудовской Аравии.

На лечении в госпитале находились двое подданных Саудовской Аравии, пострадавших в результате теракта в мечети. Один из них скончался в пятницу вечером, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрагим аль-Асаф, передают УНН.

Отметим, что вчера состоялся ряд нападений на мечети в Новой Зеландии. По подозрению в совершении терактов задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Одному из нападавших сообщили о подозрении и ожидается, что сегодня он предстанет перед судом. Еще одного подозреваемого отпустили. Оказалось, что он был не причастен к терактам.

Напомним, вчера в мечети новозеландского города Крайстчерч произошел теракт. Австралиец Брэндон Таррант зашел в мечеть и расстрелял мусульман, которые там находились. Злоумышленник вел онлайн-трансляцию нападения. Видео было обнародовано в сети.


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