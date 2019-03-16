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Экс-сотрудник Пентагона уличен в шпионаже в пользу Китая. Фото: Версия.Инфо

Экс-сотрудник Пентагона уличен в шпионаже в пользу Китая

16 мар 2019, 08:15
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Бывший сотрудник Пентагона Рон Рокуэлл Хансен оказался китайским шпионом. Он на протяжении четырех лет передавал секретные данные правительству Китая.

Министерство юстиции уличило 58-летнего сотрудника разведывательного управления министерства обороны США в шпионаже в пользу Китая. Позже сам Хансен признался в совершенных преступлениях, сообщается на сайте Минюста США.

Американца, работающего с 2006 года в американской разведке, завербовали китайцы в 2014-м. Он регулярно встречался с иностранными разведчиками в Китае, и получал за переданную информацию сотни тысяч долларов.

Разоблачили шпиона в 2018 году, когда он обратился к своему сотруднику с просьбой получить секретные данные о боевой готовности США в одной части света. Сотруднику Хансена эта просьба показалась странной, и он сообщил о ней руководству Пентагона.

Хансеном ранее был подписан ряд обязательств о неразглашении информации, за нарушение которых шпиону грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Источник: Ракурс


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