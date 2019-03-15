Трамп ветировал резолюцию Сената об отмене режима чрезвычайного положения, фото - Твиттер Белого дома

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Racurs.ua

Президент США 15 марта ветировал резолюцию Сената об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Дональд Трамп впервые за время своего президентства воспользовался этим инструментом.

Трамп назвал резолюцию Сената «опасной и безрассудной», сообщает Твиттер Белого дома.

«Я ветирую эту резолюцию. У Конгресса есть право принять ее, а у меня есть возможность наложить на нее вето», — сообщил глава Белого дома.

Ранее высшая палата Конгресса поддержала резолюцию с предложением завершить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Указ Трампа оспаривают в суде несколько штатов и ряд неправительственных организаций. Глава Белого дома 15 февраля ввел чрезвычайное положение в стране из-за неразрешенного спора с Конгрессом относительно строительства стены на границе с Мексикой и его финансирования.

Режим чрезвычайной ситуации позволял президенту выделить средства на стену без утверждения такого решения Конгрессом. Цена вопроса составляла 8 млрд долл.

В декабре 2018 года Конгресс и президент не договорились и в стране начался «шатдаун» — остановка работы части госучреждений. Он прекратился 25 января 2019 года, когда администрация президента и Конгресс пошли на компромисс и временно возобновили работу правительства.