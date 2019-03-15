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Ракурс
Стрельба в центре Николаева, фото — Фейсбук

Стрельба в центре Николаева: водители взялись за оружие из-за очереди в McDonald’s (ФОТО)

15 мар 2019, 22:29
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В центре Николаева вечером 15 марта произошла перестрелка между водителями, которые не смогли поделить очередь в ресторан McDonald’s («МакДональдс»). Мужчины начали спорить по поводу того, кто из них первым заедет на «МакДрайв».

Одного из водителей доставили в больницу с ранением груди, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Стрельба произошла примерно в 19.10 возле «МакДональдса», что по улице Адмирала Макарова.

Стрельба в центре Николаева

Скандалили 38-летний водитель Ford («Форд») и 35-летний пассажир Dаewoo Lanos («Дэу Ланос»). Один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия и попал в грудь. Раненого доставили в больницу, а стрелка — в отделение полиции.

Оружие отправили на экспертизу, а сведения о событии внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Стрельба в центре Николаева

Напомним, что 11 марта в Славянске Донецкой области мужчина ранил трех женщин и несовершеннолетнего парня из травматического оружия. Инцидент произошел во время драки двух семей на бытовой почве.

Источник: Ракурс


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