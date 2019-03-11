Стрельба в Славянске: мужчина ранил трех женщин и подростка. Фото: ТСН

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Racurs.ua

В Славянске на Донбассе мужчина ранил трех женщин и несовершеннолетнего парня из травматического оружия. Инцидент произошел во время драки двух семей на бытовой почве.

Четыре человека получили травмы 8 марта из-за хаотичной стрельбы 53-летнего злоумышленника. Среди пострадавших оказались 16-летний парень и женщины 26, 47 и 33 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские Славянска задержали правонарушителя, а в Единый реестр досудебных расследований внесли материалы о совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.

В ходе обысков полицейские нашли по месту жительства стрелка травматическое оружие и боевой пистолет Макарова. Как оказалось, последний украли из здания городского отдела полиции в 2014 году, когда его захватили террористы.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», в РФ на днях произошла стрельба в кафе. Хозяин заведения открыл огонь по посетителям, с которыми у него возник конфликт. В результате происшествия пострадали три человека.