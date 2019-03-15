Подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тараса Костанчука выпустили из СИЗО, фото — Подробности

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Racurs.ua

Подозреваемого в попытке подкупа народного депутата и кандидата в президенты Юрия Тимошенко выпустили из СИЗО после внесения 4 млн грн залога.

Эту сумму за председателя «Партии защитников Украины» Тараса Костанчука внесли 11 марта, сообщает 15 марта «Зеркало недели», ссылаясь на слова адвоката Евгения Музычука. Защитник сообщил, что деньги собирали примерно 20 человек. Музычук ожидает полный текст судебного решения.

«Ракурс» сообщал, что правоохранители задержали Костанчука при попытке подкупа Юрия Тимошенко. Кандидату в президенты пытались вручить эквивалент 5 млн грн, чтобы он отказался от участия в гонке. Тимошенко сам обратился по этому поводу в Генпрокуратуру.

Юрий Тимошенко стал кандидатом в президенты 6 февраля. Он баллотируется как самовыдвиженец. В январе фракция «Народного фронта» исключила его из своего состава за «неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений фракции относительно важных политико-экономических вопросов».