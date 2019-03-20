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Ракурс
Автобус переехал десятилетнего ребенка во Львове. Фото: Varta-1

Во Львове под колесами маршрутки погиб десятилетний ребенок (ВИДЕО)

20 мар 2019, 21:14
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Авария во Львове забрала жизнь десятилетней девочки, которая попала под колеса маршрутного такси.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 марта, около 17.30 на улице Величковского. Полиция предварительно установила, что водитель маршрутки наехал на 10-летнюю местную жительницу, которая от травм скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

На месте смертельного ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как пишет издание Varta-1, одни свидетели аварии рассказывают, что ребенок попал под колеса, так как опрометчиво вышел из автобуса и играл смартфоном. Другие очевидцы утверждают, что в момент наезда ребенок переходил улицу.

Напомним, 19 марта в Запорожье в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2. От удара автобус перевернулся, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Источник: Ракурс


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