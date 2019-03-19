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Ракурс
В Запорожье маршрутку с пассажирами протаранил внедорожник. Фото: 5 канал

В Запорожье маршрутку с пассажирами протаранил внедорожник (ФОТО)

19 мар 2019, 15:59
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В Запорожье сегодня около 9.00 утра в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2. В результате транспортного происшествия пострадал один человек.

В момент ДТП внедорожник ехал к пересечению бульвара Паркового и улицы Независимой Украины. По предварительной информации, водитель иномарки не предоставил маршрутке преимущество, в связи с чем и произошло столкновение. Когда автомобиль Hummer протаранил маршрутку, водитель автобуса потерял управление и транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Запорожской области.

Маршрутка, которая перекинулась в Запорожье. Фото: Патрульная полиция

В результате аварии также были повреждены два автомобиля, которые были припаркованы на обочине дороги.

Автомобиль, который повредила перевернувшаяся маршрутка в Запорожье

Пассажира маршрутки медики госпитализировали в больницу. Степень полученных травм еще устанавливается.

"Хамер", который протаранил маршрутку в Запорожье

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой. Автомобиль «Шевроле» протаранил две машины и пассажирский транспорт, после чего загорелся. В аварии пострадали три пассажира маршрутки и водитель «Шевроле».

Источник: Ракурс


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