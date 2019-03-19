В Запорожье маршрутку с пассажирами протаранил внедорожник. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n119604-v-zaporoje-marshrutku-s-passajirami-protaranil-vnedorojnik-foto.html

Ракурс

В Запорожье сегодня около 9.00 утра в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2. В результате транспортного происшествия пострадал один человек.

В момент ДТП внедорожник ехал к пересечению бульвара Паркового и улицы Независимой Украины. По предварительной информации, водитель иномарки не предоставил маршрутке преимущество, в связи с чем и произошло столкновение. Когда автомобиль Hummer протаранил маршрутку, водитель автобуса потерял управление и транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Запорожской области.

В результате аварии также были повреждены два автомобиля, которые были припаркованы на обочине дороги.

Пассажира маршрутки медики госпитализировали в больницу. Степень полученных травм еще устанавливается.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой. Автомобиль «Шевроле» протаранил две машины и пассажирский транспорт, после чего загорелся. В аварии пострадали три пассажира маршрутки и водитель «Шевроле».