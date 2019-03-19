Киевлянин застрелил мать во время ссоры

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Ракурс

Киевлянин застрелил мать во время ссоры. Предполагается, что к этому привело неосторожное обращение с оружием.

Сын выстрелил матери в живот и через несколько дней 68-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, сообщили 19 марта в Национальной полиции.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Владимира Маяковского. Правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина случайно выстрелил из револьвера, переоборудованного под патроны Флобера.

Патрон Флобера — это разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсульный состав.

В полиция говорят, что киевлянин долгое время пил. Из-за этого между ним и матерью возникали скандалы. В тот день ссора закончилась выстрелом в живот.

Когда следователи узнали о смерти женщины в больнице, то переквалифицировали уголовное производство с неосторожного тяжкого телесного повреждения на убийство по неосторожности (ст. 119 УК Украины).

«Ракурс» сообщал, что 6 марта на Киевщине задержали 42-летнего жителя города Яготин, который застрелил из ружья своего 60-летнего соседа. В момент убийства задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел напугать соседа. Он открыл неприцельный огонь по его дому.