В России обвиняют в избиении солдата офицера, который подозревал рядового в краже водки. Фото: Российская газета

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В избиении, приведшему к смерти российского солдата Сергея Цымбала, обвиняют начальника вещевой службы одной из войсковых частей РФ: он набросился на рядового, заподозрив его в краже водки.

Погибший 19-летний Цымбал исполнял обязанности истопника в офицерской столовой на полигоне «Погоново» в Воронежской области. Офицер обнаружил пропажу двух ящиков водки из своего автомобиля, решил разбудить спящего солдата, но тот крепко спал и не проснулся. После этого начальник вещслужбы начал его избивать, сообщает сегодня «Радио Свобода», ссылаясь на данные следствия.

В тот же день Цымбала нашли мертвым. На голове солдата был полиэтиленовый пакет, а руки — связаны скотчем. На лице погибшего были видны следы побоев.

Российские правоохранители открыли уголовное дело в отношении офицера, имя которого не указывается. Дело о смерти солдата расследуются по статьям «Превышении полномочий с применением насилия» и «Доведении до самоубийства».