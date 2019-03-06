Хотел напугать: на Киевщине нетрезвый мужчина застрелил своего соседа (ФОТО)

Инцидент произошел в Яготине, фото: ptzgovorit.ru

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На Киевщине правоохранители задержали 42-летнего жителя города Яготин, который застрелил из ружья своего 60-летнего соседа.

Тело убитого нашли в его доме с огнестрельными ранениями головы, шеи и груди. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По словам задержанного, в момент совершения убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел только напугать соседа, похвалившись имеющейся оружием, поэтому открыл неприцельный огонь по его дому.

Относительно происхождения ружья, задержанный заявляет, что нашел его.

Гладкоствольное ружье и гильзу 12-го калибра правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15-ти лет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, ведется следствие.

Напомним, в январе в Киевской области задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, который открыл огонь из автомата Калашникова в сторону 28-летнего мужчины. Свои действия он объяснял ревностью.