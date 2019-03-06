Книгу отзывов и предложений упразднили в Украине (ДОКУМЕНТ)

Кабмин отменил книгу жалоб. Фото: pp.ua

https://racurs.ua/n119038-knigu-otzyvov-i-predlojeniy-otmenili-v-ukraine-dokument.html

Racurs.ua

Книгу жалоб и предложений, куда потребители могли записывать жалобы, предложения, отзывы и замечания, отменили в Украине.

В правительстве решили, что ведение книги жалоб создает дополнительную нагрузку на бизнес. По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, ведение таких книг в год обходится предпринимателям в 125 млн грн, в основном эти деньги поступают из карманов покупателей. Об этом 6 марта сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующие документы.

Кабмин планирует заменить книги жалоб колл-центрами и разнообразными средствами обратной электронной связи.

Кроме того, сегодня правительство отменило ряд устаревших норм в рамках дерегуляции бизнеса и 149 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в период 1993—1997 годов. В частности, Кабмин отменил ограничения на максимальную ценовую надбавку в 10% на медицинское оборудование и упростил процедуру получения долгосрочных виз для граждан иностранных стран. Поэтому иностранцы для оформления виз могут подавать свои документы в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел, не выезжая за пределы Украины.

Напомним, правительство сегодня одобрило запуск реформы по распределению Государственной фискальной службы, которая поделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу. Сама же ГФС была образована в 2014 году путем реорганизации Министерства доходов и сборов.