Кабмин направил более 50 млрд грн на выплаты военным. Фото:

https://racurs.ua/n216600-kabmin-napravil-bolee-50-mlrd-grn-na-vyplaty-voennym.html

Ракурс

Кабінет міністрів України спрямував понад 50 млрд грн на виплати військовим у жовтні.

Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Кошти розподілені з резерву для сектору безпеки та оборони. Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький 2 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, попри великий дефіцит бюджету, оборонний сектор залишається є безумовним пріоритетом. І пообіцяв, що влада забезпечить необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат захисникам.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що через дефіцит оборонного бюджету Україна може не проплатити замовлення дронів на січень-лютий.

А 28 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами залишається складною, бо ще не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування. Через це уряд вирішив заморозити всі некритичні витрати з бюджету. Фінанси передусім спрямують на оборону, пенсії та соціальні виплати. Крім того, гроші йтимуть на зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам.