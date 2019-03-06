Правительство начало реформировать ГФС. Фото: Терминал

https://racurs.ua/n119035-fiskalnuu-slujbu-snova-podelyat-na-tamojennuu-i-nalogovuu-reshenie-pravitelstva-dokument.html

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Правительство 6 марта одобрило запуск реформы по распределению Государственной фискальной службы, которая была образована постановлением Кабинета министров от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов.

Кабмин утвердил положение о Государственной налоговой службе Украины, а также определил, что она реализует государственную налоговую политику, администрирование единого взноса на социальное страхование, политику в области борьбы с нарушениями налогового законодательства. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на соответствующее постановление.

Вследствие реформирования ГФС также образуется Государственная таможенная служба. Ожидается, что это учреждение будет реализовывать государственную таможенную политику, политику в сфере борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Деятельность таможенников будет координировать правительство через министра финансов.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что положения определяют основные задачи, функции Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, а также закрепляют полномочия председателей указанных служб.

Напомним, 18 декабря 2019 года украинское правительство приняло решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Это учреждение в Кабмине решили разделить на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. В состав налоговиков войдут подразделения налоговой милиции.

Кабинет министров решил создать комиссию для реорганизации службы, которую должен возглавить заместитель главы Минфина Сергей Верланов. Планировалось, что конкурс на должности руководителей налоговой и таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления.