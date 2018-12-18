Правительство разделило ГФС на налоговую и таможенную службы

Одна из целей реформы ДФС — увеличение поступлений от таможни, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n115795-pravitelstvo-razdelilo-gfs-na-nalogovuu-i-tamojennuu-slujby.html

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Кабинет министров 18 декабря принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы (ГФС).

Такое решение приняли во время закрытого заседания Кабинета министров, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Отмечается, что ГФС разделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Правительство одобрило постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. В состав налоговиков войдут подразделения налоговой полиции.

Кабмин будет руководить работой этих служб через министра финансов. Для реорганизации службы создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Конкурс руководителей обеих служб проведут в течение трех месяцев после утверждения правительственного постановления.

Сообщается, что постановление учитывает рекомендации МВФ.

Сегодня утром премьер-министр Владимир Гройсман, объявляя приоритеты работы правительства на 2019 год, сообщил, что Кабмин «примет решение о начале настоящей реформы ГФС с разделением на налоговое и таможенное направления».

Напомним, что окружной административный суд Киева во вторник, 11 декабря, возобновил Романа Насирова на посту главы ГФС. Как известно, Насирова отстранили от должности председателя Фискальной службы в начале марта 2017 года после того, как его задержало НАБУ.