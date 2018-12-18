Уряд розділив ДФС на податкову і митну служби

Одна з цілей реформи ДФС — збільшення надходжень із митниці, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n115795-uryad-rozdilyv-dfs-na-podatkovu-i-mytnu-slujby.html

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Кабінет міністрів 18 грудня ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби (ДФС).

Таке рішення ухвалили під час закритого засідання Кабінету міністрів, повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Зазначається, що ДФС розділять на Державну податкову та Державну митну служби.

Уряд схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби. До складу податківців увійдуть підрозділи податкової міліції.

Кабмін керуватиме роботою цих служб через міністра фінансів. Для реорганізації служби створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Конкурс на керівників обох служб проведуть впродовж трьох місяців після затвердження урядової постанови. Повідомляється, що постанова враховує рекомендації МВФ.

Сьогодні вранці прем'єр-міністр Володимир Гройсман, оголошуючи пріоритети роботи уряду на 2019 рік, повідомив, що Кабмін «прийме рішення про початок справжньої реформи ДФС з розділенням на податковий і митний напрямки».

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва у вівторок, 11 грудня, поновив Романа Насірова на посаді очільника ДФС. Як відомо, Насірова відсторонили від посади голови Фіскальної служби на початку березня 2017 року після того, як його затримало НАБУ.