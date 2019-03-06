Назальный спрей от депрессии создали в США (ФОТО)

В США Johnson & Johnson создала назальный спрей против депрессии: он действует уже через несколько часов. Фото: etcetera.media

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Racurs.ua

В США компания Johnson & Johnson создала назальный спрей против депрессии, действие которого наступает уже через несколько часов после применения. Этот антидепрессант впервые за 30 лет получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Спрей от депрессии будет выпускаться под названием Spravato.

В прошлом месяце 14 из 16 членов консультативной группы Управления по качеству одобрили спрей, но окончательное решение опубликовали только сейчас. Об этом сообщает Naked-scince, ссылаясь на пресс-релиз управления.

В основе уникального средства лежит эскетамин, который оказывает на больных депрессией обезболивающий и анестетический эффект. Чтобы применить антидепрессант, необходимо впрыснуть его в нос. Спустя несколько часов пациент ощутит заметное улучшение настроения. Для сравнения, чтобы добиться подобного эффекта с помощью других лекарств против депрессии, понадобится несколько недель.

Эскетамин угнетает работу нейронов и снижает суицидальные склонности в период клинической депрессии. Однако, у этого чудо-средства есть множество побочных эффектов: галлюцинации, рвота, повышение кровяного давления, вялость, головокружение, чувство опьянения и снижение чувствительности.

Воспользоваться спреем можно будет в сертифицированных клиниках, а один прием обойдется почти в 900 долл. В рамках лечения предписано принимать препарат дважды в неделю в течение месяца.

Отметим, что биологи американского университета установили, что у больных депрессией понижен ацетил-L-карнитин. На основании этого открытия исследователи планируют создать новый антидепрессант.

Ранее сообщалось, что одной из причин развития депрессии у женщин является слишком длинная рабочая неделя.