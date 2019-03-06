В Днепре сирота в результате мошеннической схемы едва не оказался без крыши над головой

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Racurs.ua

В Днепре горсовет только в суде смог защитить права несовершеннолетнего сироты, который в результате мошеннической схемы оказался без крыши над головой.

Решения Днепровского апелляционного суда и Красногвардейского районного суда вернули парню, лишенному родительской опеки, право пользования квартирой, которую в свое время незаконно вывели из коммунальной собственности Днепра, сообщает 6 марта «Судебная власть».

До августа 2016 года квартира принадлежала государственному жилищному фонду, ею распоряжался Днепропетровский горсовет. В кварире были зарегистрированы и проживали, кроме юноши, его мать (умерла в 2009 году), дедушка и бабушка (умерли в 2005 и 2003 годах) и дядя.

Когда мать умерла, парень воспитывался в Центре социально-психологической реабилитации детей, детском доме семейного типа, а с сентября 2016 года он жил в общежитии Каменского высшего профессионального училища, студентом которого стал. Парень и не подозревал, что в его квартире живут посторонние люди.

В Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Реестре прав собственности на недвижимое имущество информация о приватизации квартиры отсутствует. Не принимали решений относительно нее и в горсовете.

Следствие установило, что правом собственности на жилье завладели другие лица, которые незаконно получили спорную квартиру по наследству. В 2016 году они продали ее третьим лицам, хотя в квартире были зарегистрированы парень и его дядя.

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение Красногвардейского райсуда и признал право коммунальной собственности на спорную квартиру. Суд обязал незаконных владельцев освободить и вернуть квартиру. Законное право пользования жильем признано за сиротой.