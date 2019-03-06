В Беларуси неслужившим «без законных оснований» могут запретить выезд из страны

В Беларуси могут ввести ограничения для не служивших в армии лиц, фото: Sputnik

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Власти Беларуси рассматривают вопрос о введении ограничений для лиц, не служивших в армии «без законных оснований».

В частности, рассматривается вопрос о введении временного запрета на выезд из страны для граждан Беларуси призывного возраста, не явившихся на мероприятия по призыву. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что из-за сложившейся демографической ситуации Минобороны страны столкнулось с проблемой недостаточного количества призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья.

Кроме того, подчеркивают в ведомстве, в Беларуси есть 47 категорий граждан, не призываемых в армию, в то время, как, например, в Украине таких категорий только 30.

Среди других мер рассматриваются ограничения относительно приема на работу в госслужбу и предоставление отсрочки для продолжения образования только один раз.

С 1 февраля в Беларуси начался призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца мая.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Беларуси угрожает российская агрессия и аннексия.