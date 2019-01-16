Опасное хулиганство: полиция задержала злоумышленника, устроившего стрельбу из автомата в Броварах

Изъятый автомат, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n116896-opasnoe-huliganstvo-policiya-zaderjala-zloumyshlennika-kotoryy-ustroil-strelbu-iz-avtomata.html

Racurs.ua

На Киевщине полиция задержала 40-летнего ранее судимого жителя города Бровары, который устроил стрельбу из автомата Калашникова в сторону 28-летнего мужчины.

Пострадавший, также житель Броваров, обратился с соответствующим заявлением в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Во время обыска в квартире злоумышленника был обнаружен автомат и 200 патронов к нему.

В совершении правонарушения 40-летний мужчина признался, объяснив мотивы своих действий ревностью.

Сейчас он задержан, по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в декабре 2018 года на улице Волховской в Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова во дворе своего частного дома. Как впоследствии установили правоохранители, причиной инцидента стала его ссора с родственниками. В результате стрельбы никто не пострадал. Для задержания злоумышленника пришлось задействовать бойцов полицейского спецподразделения КОРД.