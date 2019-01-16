Небезпечне хуліганство: поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з автомата в Броварах

Вилучений автомат, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n116896-nebezpechne-huliganstvo-policiya-zatrymala-zlovmysnyka-yakyy-vlashtuvav-strilyanynu-z-avtomata.html

Racurs.ua

На Київщині поліція затримала 40-річного раніше судимого жителя міста Бровари, який влаштував стрілянину з автомата Калашникова в бік 28-річного чоловіка.

Постраждалий, також житель Броварів, звернувся із відповідної заявою до правоохоронців, повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Під час обшуку в помешканні зловмисника було виявлено автомат та 200 набоїв до нього.

У вчиненні правопорушення 40-річний чоловік зізнався, пояснивши мотиви своїх дій ревнощами.

Наразі його затримано, за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу) відкрите кримінальне провадження. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у грудні 2018 року на вулиці Волховській у Харкові нетверезий чоловік влаштував стрілянину з автомати Калашникова на подвір’ї свого приватного будинку. Як згодом встановили правоохоронці, причиною інциденту стала його сварка з родичами. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Для затримання зловмисника довелося задіяти бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД.