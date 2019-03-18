Масштабное ДТП в Киеве, фото — Информатор

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В Киеве вечером 18 марта произошло масштабное ДТП. В районе метро «Дорогожичи» водитель «Шевроле» на высокой скорости вылетел на перекресток. Машина зацепила «Мицубиши», на скорости протаранила заднюю часть маршрутки и загорелась.

После сильного удара переднюю часть автомобиля смяло, а «Шевроле» загорелся. Свидетели вытащили из автомобиля тяжело травмированного водителя, сообщает в Фейсбук «Информатор».

Авария произошла на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой. Столкнулись «Шевроле Авео», «Мицубиси Аутлендер», «Фиат Добло» и автобус «Богдан». Пострадали три пассажира автобуса, а одного из водителей вырезали спасатели.

По предварительной информации, «Шевроле» двигался по улице Телиги в сторону Шулявского моста. В попутном направлении также ехали «Фиат», «Мицубиси» и автобус. Водитель Doblo начинал поворот с Телиги на Дорогожицкую и в этот момент получил удар от «Шевроле». Aveo зацепил и Mitsubishi, а после этого протаранил автобус.

После столкновения «Шевроле» начал дымить. Моторный отсек быстро потушили очевидцы с помощью огнетушителей. Водителя зажало в салоне и его вырезали оттуда спасатели. Пострадали и трое пассажиров автобуса. Их и водителя «Шевроле» забрали в больницу. Из-за аварии на перекрестке во всех направлениях образовалась пробка.

Напомним, что 8 марта авария в Макаровском районе Киевской области унесла жизни по меньшей мере четырех человек. В районе села Яблоновка автомобиль ВАЗ-2112−4 влетел в дерево. Водитель машины не справился с управлением транспортным средством и машину вынесло с дороги на обочину.