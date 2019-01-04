Макак-резус, переносчик смертельного герпеса. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/2218-vo-floride-stremitelno-rastet-populyaciya-obezyan-perenoschikov-smertelnogo-virusa-video.html

Racurs.ua

В американском штате Флорида растет популяция обезьян под названием макак-резус (Macaca mulatta, Rhesus macaque). Они являются переносчиком смертельного вируса герпеса, которым может заразиться человек.

В ближайшие годы, как ожидается, популяция удвоится, что увеличивает риск заражения людей, пишет Motherboard.

Около 200 макак-резусов, которые живут в государственном парке Silver Springs, были завезены в штат в 1930-х годах и первоначально содержались на острове в парке. Однако за последние 80 лет обезьяны распространились по всей центральной Флориде.

По подсчетам экспертов, к 2020 году популяция этих животных достигнет 400 особей. Если человек не вмешается, то численность обезьян будет расти, и это представляет проблему.

В начале 2018 года были опубликованы результаты исследования, которые показали, что примерно 25% обезьян переносят вирус герпеса 1 (McHV-1), который может оказаться смертельным для человека.

В настоящее время нет данных о смерти людей от этого вируса, который им передался от обезьян, однако известно, что в парке Silver Springs макаки неоднократно царапали и кусали посетителей. Вирус герпеса, переносимый обезьянами, может передаваться через их слюну, мочу и кал.

Власти Флориды в настоящее время запрещают кормить макак, однако эксперты предупреждают, что если не будут предприняты меры, то риск заражения людей от этих животных будет стремительно расти.