Макак-резус, переносник смертельного герпесу. Фото: Wikipedia

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В американському штаті Флорида зростає популяція мавп під назвою макак-резус (Macaca mulatta, Rhesus macaque). Вони є переносником смертельного вірусу герпесу, на який може заразитися людина.

У найближчі роки, як очікується, популяція подвоїться, що збільшує ризик зараження людей, пише Motherboard.

Близько 200 макак-резусів, які живуть у національному парку Silver Springs, було завезено в штат у 1930-х роках, і спочатку вони утримувалися на острові в парку. Однак за останні 80 років мавпи поширилися по всій центральній Флориді.

За підрахунками експертів, до 2020 року популяція цих тварин досягне 400 особин. Якщо людина не втрутиться, то чисельність мавп зростатиме, і це становить проблему.

На початку 2018 року було опубліковано результати дослідження, які показали, що приблизно 25% мавп переносять вірус герпесу 1 (McHV-1), який може виявитися смертельним для людини.

Наразі немає даних про смерть людей від цього вірусу, який їм передався від мавп, проте відомо, що в парку Silver Springs макаки неодноразово дряпали і кусали відвідувачів. Вірус герпесу, що його переносять мавпи, може передаватися через їхню слину, сечу і кал.

Влада Флориди зараз забороняє годувати макак, однак експерти попереджають, що якщо не буде вжито заходів, то ризик зараження людей від цих тварин стрімко зростатиме.