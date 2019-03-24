Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів

Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2019, 19:58
999

Жертвами жахливої ДТП в Одесі, яка сталася у ніч з 23 на 24 березня на проспекті Шевченка, стали діти відомих бізнесменів.

О першій годині ночі на високій швидкості BMW X6 боком врізався в стовп. У результаті аварії кросовер розірвало навпіл, він загорівся. Дівчина-пасажир загинула миттєво, а водій помер у лікарні.

За інформацією «Думської», за кермом BMW X6 був 22-річний Шаміль Гаджієв, син Газанфара Гаджиєва, якому належить, зокрема, нічний клуб Bono в Аркадії. Брат загиблого Раміль Гаджієв — чемпіон світу з боксу.

Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів

Пасажиркою BMW виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька Валерія Кравченка, власника клініки пластичної хірургії «Доктор Моцарт». Раніше йому належав також готель «Моцарт». У Вікторії залишилися двоє дітей.

За словами очевидців, аварія стала результатом гонки, яку влаштував Гаджієв з водієм іншого автомобіля.

Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів

Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер