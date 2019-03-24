Жертвами жахливої ДТП в Одесі стали діти відомих бізнесменів

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Жертвами жахливої ДТП в Одесі, яка сталася у ніч з 23 на 24 березня на проспекті Шевченка, стали діти відомих бізнесменів.

О першій годині ночі на високій швидкості BMW X6 боком врізався в стовп. У результаті аварії кросовер розірвало навпіл, він загорівся. Дівчина-пасажир загинула миттєво, а водій помер у лікарні.

За інформацією «Думської», за кермом BMW X6 був 22-річний Шаміль Гаджієв, син Газанфара Гаджиєва, якому належить, зокрема, нічний клуб Bono в Аркадії. Брат загиблого Раміль Гаджієв — чемпіон світу з боксу.

Пасажиркою BMW виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, донька Валерія Кравченка, власника клініки пластичної хірургії «Доктор Моцарт». Раніше йому належав також готель «Моцарт». У Вікторії залишилися двоє дітей.

За словами очевидців, аварія стала результатом гонки, яку влаштував Гаджієв з водієм іншого автомобіля.