Скасувати Brexit вимагають п’ять мільйонів британців

https://racurs.ua/ua/n119821-skasuvaty-brexit-vymagaut-p-yat-milyoniv-brytanciv.html

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Петиція з вимогою скасувати Brexit (Брекзіт) і зберегти членство Великої Британії у складі Євросоюзу у неділю, 24 березня, подолала позначку у п’ять мільйонів зібраних підписів. Це клопотання отримало найбільшу в історії британського парламента підтримку.

Раніше рекорд популярності належав петиції щодо проведення повторного референдуму з питання Brexit. У 2016 році вона зібрала 4 млн 150 тис. підписів.

У новій петиції вимагають провести референдум, який «продемонструє силу громадської підтримки ідеї залишитися в ЄС». Збір підписів під цим документом розпочали 20 лютого і до 18 березня він зібрав 10 тис. підписів. До 20 березня підписалися 100 тис. британців, а 21 березня підтримка перевалила за 2 млн.

Згідно з чинною в країні процедурою, будь-яка петиція, яка набрала більше 10 тис. підписів, вимагає офіційної реакції уряду. Якщо документ підтримали на сайті 100 тис. осіб, його зобов’язані розглянути у парламенті.

Нагадаємо, що в уряді та парламенті Великої Британії досі існують розбіжності щодо механізму виходу країни з Євросоюзу. У червні 2016 року в королівстві проголосували за вихід країни з ЄС (51,9% проти 48,1%).

Нині ж 61% британців хочуть, щоб Сполучене Королівство не виходило з Євросоюзу, в той час як 39% готові підтримати «розлучення» Лондона і Брюсселя на умовах, прописаних у проекті спеціальної угоди про Brexit. У березні в Лондоні відбулися декілька людних демонстрацій щодо скасування Brexit.