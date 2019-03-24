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Німецькі бізнесмени пожертвують 10 млн євро після відкриття нацистських сторінок родинної історії

Німецькі бізнесмени пожертвують 10 млн євро після відкриття нацистських сторінок родинної історії

24 бер 2019, 18:52
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Представники родини Райман, яка вважається однієї з найбагатших в Німеччині, пожертвують 10 млн євро одній із організацій, яка працює над подоланням наслідків злочинів нацистського режиму. Раймани найняли історика, який досліджував діяльність сімейної фірми у роки нацизму. Результати шокували, повідомляє Bild.

Раймани вирішили вивчити історію своєї фірми через 70 років після скоєних злочинів. У роки нацистського режиму їх компанія була невеликим підприємством, яка працювала під іншим ім’ям.

Запрошений провести дослідження історії фірми професор Пауль Еркер розповів родині про те, як працювала фірма в роки нацизму.

«Після розповіді професора Еркера ми були шоковані. Нам стало соромно, тут нема чого прикрашати. Ці злочини огидні», — заявив один з керівників холдингу JAB Holding, що належить родині Райманів Петер Харф.

Виявилося, що Раймани ще до приходу Гітлера до влади пожертвували велику суму нацистам. Вони переконували Гітлера та його оточення, що є прихильниками расової теорії. Принаймні так написав у 1937 році один із Райманів шефу СС Генріху Гіммлеру.

На заводах, що належать родині, використовували працю французьких військовополонених, а також остарбайтерів. Війна принесла родині Райман процвітанн, адже на військових замовленнях вона заробила великі кошти.

«Ми відчуваємо полегшення, що правда вийшла назовні», — прокоментували інформацію нащадки Райманів.

Статки цієї родини оцінюють у 33 млрд євро. Холдингу належать частки у відомих торгових марках — Clearasil, Calgon, Jacobs, Wella і Max Factor.

Джерело: Ракурс


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