Honda влетіла у ВАЗ, який зупинився через відірване колесо

https://racurs.ua/ua/n119819-dtp-na-boryspilskiy-trasi-honda-vletila-u-vaz-yakyy-zupynyvsya-cherez-vidirvane-koleso-foto.html

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Під Києвом автомобіль Honda (Хонда) збив водія та влетіла у ВАЗ, який зупинився через відірване колесо. ДТП сталася 24 березня на Бориспільській трасі поблизу зупинки громадського транспорту «Проліски».

Внаслідок ДТП постраждало четверо осіб, повідомляють у Фейсбук «Вартові.Еспресо».

Машини їхали у напрямку столиці. Водій ВАЗ-2104 їхав з дружиною та матір’ю з села у Київ. Коли проїхав повз зупинку «Проліски», у його машині відлетіла напіввісь разом з колесом. Керманич зупинився у другій смузі і вийшов з авто. Саме у цей момент його знесла «Хонда», яка до того ж врізалася у ВАЗ.

Водій отримав забої та подряпини, травмовані і його дружина та матір. Травмувався і водій Honda — він розбив головою скло.

Він пояснив, що рухався у другій смузі зі швидкістю приблизно 90 км/год. Його автомобіль різко пішов у бік і кинуло на ВАЗ.

Подушки безпеки в іномарці не спрацювали. На Бориспільській трасі увечері 24 березня утворилися затори.