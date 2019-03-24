Honda влетела в ВАЗ, который остановился из-за оторванного колеса

https://racurs.ua/n119819-dtp-na-borispolskoy-trasse-honda-vletela-v-vaz-kotoryy-ostanovilsya-iz-za-otorvannogo-kolesa.html

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Под Киевом автомобиль Honda (Хонда) сбил водителя и влетел в ВАЗ, который остановился из-за оторванного колеса. ДТП произошло 24 марта на Бориспольской трассе возле остановки общественного транспорта «Пролиски».

В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщают в Фейсбук «Вартові.Еспресо».

Обе машины ехали в направлении столицы. Водитель ВАЗ-2104 ехал с женой и матерью из села в Киев. Когда проехал мимо остановки, из-под его машины вылетела полуось вместе с колесом. Водитель остановился во второй полосе и вышел из машины. Именно в этот момент его снесла «Хонда», которая к тому же врезалась в ВАЗ.

Водитель получил ушибы и ссадины, травмированы также его жена и мать. Водитель Honda разбил головой стекло.

Он объяснил, что двигался во второй полосе со скоростью около 90 км/ч. Его автомобиль резко ушел в сторону и его бросило на ВАЗ. Подушки безопасности в иномарке не сработали. На Бориспольской трассе вечером 24 марта образовались заторы.