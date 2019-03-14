В Киеве случилось ДТП с участием бронетранспортера, фото — Информатор

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Racurs.ua

В Киеве случилось ДТП с участием бронетранспортера. У БТР отказали тормоза и он влетел в машину военной инспекции на улице Академика Заболотного.

Бронетранспортер повредил автомобиль Lada Samara (Лада Самара). Аварию вызвала поломка военного автомобиля — у него отказали тормоза, сообщает 14 марта «Информатор». На месте ДТП образовалась большая пробка.

БТР и машина военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро «Теремки». Вдруг посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль. Автомобиль военной инспекции успел затормозить, а вот БТР, ехавший ззади, протаранил «Ладу».

Патрульные впоследствии сообщили, что у БТР отказали тормоза, хотя он недавно вернулся из ремонта. В результате аварии пострадавших нет. «Лада» получила серьезные повреждения задней части.

В конце февраля под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского автомобиля. В селе Новые Петровцы столкнулись Mitsubishi патрульных, а также Seat и Opel.